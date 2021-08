Gerüchteküche - Will Whatsapp die Verschlüsselung seiner Nachrichten selbst knacken?

1 / 8 Auf Whatsapp sind alle privaten Nachrichten verschlüsselt. Getty Images Ein Bericht in einem Magazin behauptet nun, dass Whatsapp diese Nachrichten trotzdem analysieren will. Getty Images Dafür blieben die Nachrichten verschlüsselt, könnten aber für Werbezwecke durchleuchtet werden. Getty Images

Darum gehts Whatsapp soll daran arbeiten, verschlüsselte Nachrichten ohne Entschlüsselung analysieren zu können.

Dies nennt man «homomorphe Verschlüsselung».

Solche Verschlüsselungen können beispielswiese für Werbezwecke eingesetzt werden.

Der Chef von Whatsapp dementiert die Gerüchte allerdings.

Der Chat-Dienst Whatsapp zeichnet sich durch zwei Tatsachen aus: Einerseits sind alle privaten Chats Ende-zu-Ende verschlüsselt, was bedeutet, dass niemand – nicht einmal Whatsapp selbst oder der Mutterkonzern Facebook – Einblick darin hat, was über den Messenger verschickt wird. Andererseits ist Whatsapp seit jeher werbefrei. Nun machen jedoch Gerüchte die Runde, dass sich diese beiden Tatsachen ändern könnten.

So hat das Magazin «The Information» einen Bericht veröffentlicht, in welchem behauptet wird, dass Facebook augenblicklich ein Team aus Experten und Expertinnen zusammenstellen möchte, deren Aufgabe es sein soll, verschlüsselte Nachrichten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu analysieren, ohne diese tatsächlich zu entschlüsseln. Im Internet hat dies für Aufregung gesorgt, denn viele Whatsapp-Nutzerinnen und -Nutzer könnten sich über eine solche Verwendung ihrer Daten – selbst wenn diese verschlüsselt bleiben – nicht erfreut zeigen.

Whatsapp-Chef dementiert die Gerüchte

Konkret wird dies «homomorphe Verschlüsselung» genannt. Sie kann dazu eingesetzt werden, Unternehmen zu ermöglichen, Informationen von Userinnen und Usern herauszulesen, ohne die verschickten Nachrichten tatsächlich lesen zu können. Dies könnte beispielsweise dazu eingesetzt werden, gezielte Werbung aufgrund von verschlüsselten Nachrichten auf Whatsapp oder Facebook spielen zu lassen.

Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels in «The Information» hat sich Will Cathcard, Whatsapp-Chef bei Facebook, aber persönlich auf Twitter gemeldet. In einem Tweet dementiert er, dass Whatsapp plane, homomorphe Verschlüsselung einzusetzen.

Dabei verweist er auf einen früheren Artikel, der ebenfalls in «The Information» erschienen war und schreibt: «Ich bin so etwas schonmal gefragt worden. Wir sollten immer skeptisch sein, wenn wir Behauptungen hören, laut welchen Apps wie die unseren Nachrichten nur in ‹guten› Fällen einsehen wollen. So funktioniert diese Technologie einfach nicht.» Nachrichten auf Whatsapp sollen also nach wie vor verschlüsselt bleiben und auch in diesem Zustand nicht analysiert werden können.

