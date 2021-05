«Mach et joot!» - Willi Herren wurde in Köln beerdigt

In diesem Hochhaus auf der 13. Etage in Köln-Mülheim mit Blick auf den Rhein wurde Willi Herren tot aufgefunden. Am Wohnhaus des Schauspielers werden Blumen und Bilder von seinen Fans niedergelegt, Kerzen werden angezündet.

Schauspieler Willi Herren (45) ist am 20. April 2020 in seiner Wohnung in Köln gestorben.

Am 20. April wurde Willi Herren im Alter von 45 Jahren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Nun wurde der «Lindenstrassen»-Schauspieler auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt. Wegen der Corona-Pandemie nahm lediglich eine kleine Gruppe, bestehend aus engen Freunden und Willis Familie, an der Trauerfeier teil. Willis Fans konnten in einem Kondolenzbuch auf digitalem Wege einen letzten Gruss hinterlassen.