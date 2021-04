Der TV-Star Willi Herren wurde am Dienstagmittag leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Einsatzkräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des 45-jährigen Entertainers feststellen, so ein Polizeisprecher gegenüber RTL. Die genaue Todesursache ist nach wie vor unbekannt.