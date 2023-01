Schwere Vorwürfe von Prinz Harry an Bruder William

Am 10. Januar veröffentlicht Prinz Harry seine Biografie «Spare», in der er vor allem seinen Bruder Prinz William angreift.

In der im Dezember veröffentlichten Netflix-Serie «Harry & Meghan» kamen Prinz William (40) und seine Frau, Prinzessin Kate (40), noch halbwegs glimpflich davon. Königsgemahlin Camilla (75) wurde unterdessen gar nicht zum Thema gemacht. Dies soll sich in Prinz Harrys Biografie ändern.

Dann sei die Situation eskaliert – bis zu dem Punkt, als William «mich am Kragen gepackt, meine Halskette weggerissen und mich zu Boden geworfen hat», zitiert die Zeitung aus dem Buch, das am 10. Januar auf den Markt kommt. Harry soll sich daraufhin am Rücken sichtbar verletzt haben.

Exklusives TV-Interview vor Buch-Release

Über seine Biografie, die er mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten JR Moehringer schrieb, wird der Prinz in einem exklusiven TV-Interview mit dem Journalisten Tom Bradby sprechen. In einem ersten Teaser sagt Harry: «Es hätte nie soweit kommen müssen – das Durchsickern lassen und Streuen von Stories. Ich will eine Familie – keine Institution.» Weiters gibt er an: «Sie denken, es ist besser, uns in der Rolle der Bösewichte zu halten. Sie haben keine Bereitschaft zur Versöhnung gezeigt. Dabei möchte ich meinen Vater und meinen Bruder zurück.» Das Interview soll am 8. Januar auf dem Sender ITV ausgestrahlt werden.