Diesen Royal lieben die Briten am meisten

An zweiter Stelle steht in dem neuen Beliebtheits-Ranking Prinzessin Anne.

Er ist am beliebtesten: Prinz William.

via REUTERS

Ein neue Umfrage zeigt, welcher Royal am beliebtesten ist.

Prinz William (41) ist das beliebteste Mitglied der königlichen Familie . Das ergab eine neue Umfrage in Grossbritannien. Die Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov fand heraus, dass 74 Prozent der Menschen im Vereinigten Königreich den Prinzen von Wales positiv bewerten – damit lässt der Thronfolger alle anderen Royals hinter sich. Die Umfrage wurde durchgeführt, um vor dem ersten Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 8. September die Haltung der Briten zur Monarchie zu ermitteln.

Auch Prinzessin Anne ist sehr beliebt

An zweiter Stelle steht in dem neuen Beliebtheits-Ranking Prinzessin Anne (73), die Schwester von König Charles III. (74). Sie gilt als das am härtesten arbeitende Mitglied der königlichen Familie. Die Umfrage zeigt, dass 73 Prozent der Briten eine positive Meinung über sie haben. Knapp dahinter landet mit 72 Prozent Williams Frau, Prinzessin Kate (41).