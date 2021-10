Prinz Charles und Prinz William fordern, dass Prinz Andrew nicht mehr in das Leben der Royals zurückkehrt

AFP via Getty Images

Seinen Ort für Ruhe und Vergnügen, Entspannung und Action wird der Herzog von York in Zukunft womöglich auch nicht mehr nutzen dürfen.

Es wäre nicht der einzige Verlust, den der 61-Jährige in der letzten Zeit hinnehmen muss.

Der britischen Königsfamilie scheint es nun endlich zu reichen. Geht es nach Prinz Charles und Prinz William soll Andrew nicht mehr in die Öffentlichkeit und das Leben der Royals zurückkehren.

Die Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Das bekommen gerade die britischen Royals mehr als deutlich zu spüren. Denn der Misshandlungsprozess von Prinz Andrew, in dem Virginia Giuffre (38) dem 61-Jährigen vorwirft, sie als Minderjährige mehrfach sexuell misshandelt zu haben, wirft ein mehr als schlechtes Licht auf die Windsors.

Obwohl der Herzog von York wegen des Rechtsstreits bereits seine königlichen Pflichten niedergelegt hat, strebt er in Zukunft seine Rückkehr als Royal an. Ein No-Go, insbesondere für Prinz Charles, der dringenden Handlungsbedarf sieht. «Vor neun Monaten hatten Charles, Anne und Edward ein Treffen, ein Gipfeltreffen, und waren sich einig, dass es für ihn keinen Weg zurück gibt», sagte ein Insider gegenüber «The Sun». «Die Tür sei zu.»