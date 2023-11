William im Visier: Neues Royal-Buch sorgt für Entsetzen im Königshaus

So steht vor allem Prinz William im neusten Buch von Omid Scobie in keinem guten Licht da.

Der Grund für den Aufruhr ist ein neues Buch von Autor Omid Scobie (42), der als Vertrauter von Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (42) gilt. In «Endgame», das am 28. November erscheint, berichtet Scobie über angebliche Vorfälle rund um die letzten Stunden von Queen Elizabeth II. (1926–2022).

Hat William seinen Bruder ignoriert?

Der Autor behauptet dem «Mirror» zufolge unter anderem, Prinz William habe Harrys Versuche damals ignoriert, ihn telefonisch zu erreichen. Die Queen war am 8. September des vergangenen Jahres im schottischen Balmoral gestorben. Prinz Harry, der mit seiner Familie in den USA lebt, war mit Meghan zu dieser Zeit in England, um an Charity-Veranstaltungen teilzunehmen und suchte eine Möglichkeit, schnell nach Schottland zu kommen. Ein Palastinsider macht Scobie im «Mirror» Vorwürfe wegen der neuen Behauptungen, William sei für Harry nicht zu sprechen gewesen: «Nichts ist tabu, denn William und Kate scheinen das Hauptziel dieses Autors zu sein.»