Enthüllung der Diana-Statue - William und Harry zeigen sich für ihr Mami versöhnlich

Via SMS sollen die beiden aber stets in Kontakt geblieben sein. Zuletzt aufgrund des England-Sieges gegen Deutschland bei der EM.

Trotz aller Unstimmigkeiten in den letzten Monaten legten sie ganz professionell ihre Fehde beiseite. Die beiden zeigten sich Seite an Seite als Einheit, um den Fokus auf das Andenken ihrer geliebten Mutter zu legen. Die Enthüllung der Statue im Sunken Garden des Kensington Palastes zu Ehren von Lady Di, die am 1. Juli auch ihren 60. Geburtstag gefeiert hätte, lief äusserst harmonisch ab, denn die Brüder lachten und plauderten miteinander. Sie wirkten, als würden sie sich in der Anwesenheit des jeweils anderen wohlfühlen.