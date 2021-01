Royaler Anruf aus der Stube in Anmer Hall: Prinz William und Herzogin Kate tauschen sich in einem Videocall über eine Help-Hotline für Covid-Frontarbeiter aus.

Offenbar haben sie den Lockdown zum Umdekorieren genutzt. Noch im Sommer hatte es einige Deko-Details weniger in der Stube in Anmer Hall.

Was Blaublüter*innen so tun während des Lockdowns? Nichts anderes als du und ich – zuhause bleiben und videocallen. Zumindest bei Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) ist das der Fall, wie sie uns gerade demonstrierten.

Der jüngste (virtuelle) Auftritt der beiden kam nämlich direkt aus der Stube auf ihrem Landsitz in Anmer Hall. Und seither wissen wir auch, dass Will und Kate nicht auf einem vergoldeten Sofa fernsehen oder mit Diamanten besetzte Kerzenständer auf der Kommode stehen haben.

Wir zoomen heran

Während sich das Herzogenpaar vom heimischen Sofa aus mit Mitarbeitenden von «Just ‹B›» – einer Hotline für Frontline-Arbeitende während der Corona-Pandemie – unterhielt, schweiften wohl die meisten Zuschauerblicke immer wieder in den Hintergrund ab. Denn hier offenbarte sich so einiges, das wir bislang von den britischen Royals weder wussten noch vermuteten.

Viel Grünzeug und weisse Orchideen

Nicht zufällig haben sich Will und Kate mit grösszügigem Abstand auf die cremefarbene Couch gesesetzt. Buchstäblich «durch die Blume» präsentieren sie so ihre Kommode im Hintergrund – beziehungsweise die Gegenstände, die sie darauf hübsch drapiert haben: viel Grünzeug und weisse Orchideen.

Lachender George im Bilderrahmen

Genau dieses Bild haben William und Kate übrigens auch in ihrem Zuhause im Kensington-Palast in London stehen. Seit Dezember leben sie nun aber mit ihren drei Kindern auf ihrem Zweitanwesen in der Grafschaft Norfolk und werden aufgrund des dritten Lockdowns in England vermutlich auch noch eine Weile dort bleiben.