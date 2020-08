SVP-Corona-Schutzkonzept «Trittst im Aerosol daher, seh ich dich im Virenmeer»

Die SVP hat am Samstag ihren neuen Präsidenten gewählt. Ohne Maske und mit nur geringem Abstand singen die Delegierten die Nationalhymne. Auf Twitter sorgt dies für Spott.

Ausser dem Fotografen und dem Servierpersonal trägt an der SVP-Delegiertenversammlung kaum jemand eine Maske. Auch der Abstand zwischen den rund 400 Delegierten dürfte weniger als die vorgeschriebenen 150 Zentimeter betragen. Dicht gedrängt stehen die Parteimitglieder vor langen Tischen und singen die Schweizer Nationalhymne. Das zeigt ein Video, welches der «LeTemps»-Journalist Boris Busslinger auf Twitter veröffentlicht hat.

Die Realität sieht also anders aus als von der SVP im Voraus angekündigt. Denn auf der Einladung zur Delegiertenversammlung stand rot gedruckt, dass unter genauester Einhaltung der Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus getagt werde. Sollten die Delegierten also die soziale Distanz nicht einhalten können, seien sie verpflichtet, Schutzmasken und Gummihandschuhe anzuziehen.

SVP erntet auf Twitter Spott

Auch SP-Nationalrat Beat Jans spottet: «Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Covid-Meer...» Die Version des Satirikers Viktor Giacobbo geht ähnlich: «Trittst im Aerosol daher, seh ich dich im Virenmeer, dich du hocherhabener Spreader», lautet seine Version. Und CVP-Nationalrätin Marianne Binder verweist auf ihre Motion, gesetzliche Grundlagen für eine virtuelle Teilnahme an Parlamentssitzungen zu schaffen: «Für den tragischen Fall, dass die Fraktion in der nächsten Session im Kollektiv in der Quarantäne landet, hab ich versucht, Abhilfe zu schaffen»