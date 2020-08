Willkommen in Zü-Tropez

Restaurant La Muña

Mit einem Glasaufzug geht’s hoch in die sechste Etage des Hotel la Résercve Eden au Lac. Das Restaurant La Muña mit Rooftop ist eine wahre Schatztruhe: Fantasie-Souvenirs von Erlebnissen auf dem See wurden hier mit ausgefallenen Objekten aus Zürich und aus aller Welt kombiniert. Die Aussicht ist grossartig: der Blick schweift über das historische Stadtzentrum, den See und bis auf die Alpen.