Konzert zum Album-Release - Willow Smith rasiert auf der Bühne ihren Afro

Die Tochter von Will und Jada Pinkett Smith schlägt darauf einen ungewohnt rockigen Ton an.

Auf ihrem am Freitag erschienenen Album «Lately I Feel Everything» lebt Promi-Spross und Sängerin Willow Smith ihre punkige Seite aus. Sie spannte dafür mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (45) und Pop-Punk-Prinzessin Avril Lavigne (36) zusammen – und hat sich nun während einer Performance ihres elf Jahre alten Hits «Whip My Hair» mitten auf der Bühne die Haare abrasieren lassen.

In zusätzlichen Behind-the-Scenes-Clips ist zu sehen, wie die US-Amerikanerin zuvor den Entschluss zum Bühnen-Stunt fasste: «Ich denke darüber nach, mir während der ‹Whip My Hair›-Performance den Kopf zu rasieren», so die Tochter von Will (52) und Jada Pinkett (49) Smith und führt aus: «Das wird das dritte Mal in meinem Leben sein. Ich rasiere meinen Kopf immer zu monumentalen Zeiten in meinem Leben, dann wenn sich die Dinge wirklich verändern. Und dies ist definitiv einer dieser Momente.»