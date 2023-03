Gisele Bündchen: Supermodel wehrt sich gegen Beziehungsvorwürfe

«Willst du mich vera****en?», reagierte die 42-Jährige in einem Interview mit der «Vanity Fair». Ja, sie habe davon erfahren. Und: «Ich habe immer gescherzt, dass ich in der Lage sein würde, Schiedsrichterin zu sein, weil ich so viele Spiele gesehen habe. Ich habe es geliebt.» Mit diesem Gerücht räumte die Brasilianerin also schon mal auf. Sie und Brady hätten «einfach unterschiedliche Dinge» gewollt, das Ende sei einvernehmlich gewesen, so Bündchen.