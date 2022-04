Ab diesem Sommer : Willst du nach Venedig, musst du jetzt deinen Städtetrip anmelden

Die italienische Lagunen-Stadt Venedig will bis zum Sommer Touristen verpflichten, ihren Ausflug in die Altstadt vorab zu reservieren. Ab wann das so ist, will die Stadt zeitnah verkünden.

1 / 6 Die Lagunenstadt gehört zu den wohl bekanntesten Destinationen weltweit. IMAGO/UIG Seit die Reiserestriktionen aufgehoben sind, wird Venedig regelrecht überrannt. IMAGO/YAY Images Die Stadt platzt während der Hochsaison aus allen Nähten. IMAGO/YAY Images

Darum gehts Venedig wurde an Ostern von den Touristenmassen überrascht.

Die Stadt platzte über die Feiertage aus allen Nähten.

Nun reagiert die Stadt und greift zu unkonventionellen Mitteln.

Die italienische Lagunen-Stadt Venedig will bis zum Sommer Touristen und Touristinnen verpflichten, ihren Ausflug in die Altstadt vorab zu reservieren. Ab 2023 sollten Besucher und Besucherinnen dann ein Ticket kaufen, um die auf dem Wasser liegenden Teile, wie das historische Zentrum, besichtigen zu können, sagte der Tourismus-Beauftragte Venedigs, Simone Venturini, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Ab wann die kostenlose Online-Reservierung nötig sei, wolle die Stadt in den kommenden Wochen mitteilen. Damit will die Kommune besser vorausplanen können, wie viele Menschen sich in der Stadt aufhalten werden.

Venedig wurde an den Osterfeiertagen überrannt

Rund um Ostern waren nach Medienberichten Hunderttausende Besucher und Besucherinnen in Venedig. An den beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Markusdom bildeten sich lange Schlangen. «Der Tourismus in Venedig geht wieder los», schrieb Bürgermeister Luigi Brugnaro am Ostermontag auf Twitter. «Heute haben viele verstanden, dass eine Buchung für die Stadt der richtige Weg für ein ausgewogenes Tourismusmanagement ist», erklärte er weiter.

Das Ticket für 2023 ist vor allem für Tagesausflügler und -ausflüglerinnen in das Unesco-Weltkulturerbe wichtig. Wer ein Hotel in Venedig bucht, soll sich laut Venturini nicht darum kümmern müssen. Einheimische bräuchten das Ticket sowieso nicht. Viele von ihnen sind seit Jahren über den Massentourismus in der «Serenissima» verärgert. Während der Corona-Pandemie brachen die Besucherzahlen deutlich ein, doch die Forderung war, für die Zukunft die Touristenströme besser zu kontrollieren.

