Willst du wissen, wer im «Bachelorette»-Finale steht?

Den Anfang macht Giovanni (25), mit dem sich Chanelle auf einer «Jacht» trifft, die wohl eher ein Jächtchen ist. Während Chanelle den Bau- und Immobilienunternehmer füttert, stellen sie fest, dass sie beide am 12. Juni Geburtstag haben, OMG! Sie ist vergangenen Freitag also 24 geworden und er 25. Die zwei teilen sich damit auch das Sternzeichen, nämlich Zwillinge und völlig überraschend (hüstel) glauben sie auch beide an ihr Horoskop.