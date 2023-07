Wimbledon-Halbfinal live: Novak Djokovic – Jannik Sinner

Der Djoker eliminierte in den ersten beiden Runden Cachin und Thompson in drei Sätzen, bevor auch Stan Wawrinka ohne Satzverlust fällig war. Im Achtelfinal musste der Serbe gegen Hurkacz einen Satz abgeben, so auch im Viertelfinal gegen den an Nummer 7 gesetzten Rublev. Jedoch drehte Djokovic im Anschluss auf und gewann drei Sätze de suite zum Einzug in die Semis.