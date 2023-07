Wimbledon-König: Carlos Alcaraz wohnt über einem Döner-Laden

Der Wimbledon-Sieger wohnt allerdings immer noch zu Hause – in einer einfachen Wohnung.

Carlos Alcaraz hat allein in diesem Jahr schon fast acht Millionen Franken Preisgeld eingespielt. Hinzu kommen etliche Millionen aus Sponsorendeals mit Weltmarken wie etwa Nike, BMW oder Rolex. Allein der Wimbledon-Triumph spülte mehr als 2,5 Millionen in die Kasse des erst 20-Jährigen. Schon mit dem in London verdienten Geld könnte die Weltnummer 1 mehr als 13-mal ihr Zuhause im spanischen El Palmar nahe der Stadt Murcia kaufen.