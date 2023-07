Wimbledon: Marketa Vondrousova gewinnt ersten Grand-Slam-Titel

Der Wimbledon-Traumfinal ist perfekt. Weltnummer 1 Carlos Alcaraz bezwingt Daniil Medwedew (ATP 3) am Freitag im zweiten Halbfinal souverän in drei Sätzen in unter zwei Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:3, 6:3 und kämpft damit am Sonntag um seinen ersten Titel an der Church Road. Dort wird der 20-jährige Spanier auf Titelverteidiger Novak Djokovic (ATP 2) treffen, der sich seinerseits am Freitag gegen den Italiener Jannik Sinner (ATP 8) in drei Sätzen durchsetzte.