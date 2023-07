Wimbledon: Marketa Vondrousova präsentiert viele Tattoos im Final

Die Tschechin Marketa Vondrousova fällt nicht nur wegen ihrer Tattoos auf, sie spielt auch äusserst erfolgreich Tennis und kann am Samstag in Wimbledon ihren ersten Grand-Slam-Titel holen.

1 / 8 Marketa Vondrousova hat gut lachen. AFP Die Tschechin steht im Wimbledon-Final, es ist ihr zweites Grand-Slam-Endspiel. AFP Im Halbfinal besiegte sie die Ukrainerin Elina Svitolina. AFP

Darum gehts Marketa Vondrousova besticht durch gutes Tennis – und viele Tattoos.

Die Tschechin trifft im Wimbledon-Final auf Ons Jabeur.

Die Tunesierin könnte die erste Grand-Slam-Siegerin Afrikas werden.

Zum zweiten Mal steht Marketa Vondrousova in einem Grand-Slam-Final. 2019 verlor sie das Endspiel des French Open gegen die Australierin Ashleigh Barty – nun geht es am Samstag im Wimbledon-Final gegen die Tunesierin Ons Jabeur. Die 24-jährige Tschechin besticht aktuell mit ihrem erfolgreichen Tennis. Doch sie fällt nicht nur deswegen auf, sondern auch wegen ihrer vielen Tattoos.

Spielerinnen mit so vielen sichtbaren Tätowierungen gibt es auf der Tour nur wenige, Vondrousova ist eine der Ausnahmen. Nun präsentiert sie diese auf der grösstmöglichen Tennisbühne. In Wimbledon waren die reglementarischen Vorschriften stets am extremsten. Die nur weisse Kleidung hat sich bis heute gehalten, auch wenn in den letzten Jahren einige Etiketten geändert wurden. So wurde kürzlich beschlossen, dass die Spielerinnen bunte Unterhosen tragen dürfen, eine Regelrevolution.

Bekommt der Trainer auch eins?

Doch zurück zu Vondrousovas Tattoos: Die Tschechin erlitt in ihrer Karriere schon einige Verletzungen, sie fiel wegen ihres linken Handgelenks, das zweimal operiert werden musste, monatelang aus. Da hatte sie auch viel Zeit, sich die Tätowierungen stechen zu lassen. Die Fans fachsimpeln über die verschiedenen Bedeutungen der Tattoos. Das einzige offensichtliche ist ein Schriftzug, der da lautet: «No rain, no flowers – kein Regen, keine Blumen.»

Man kann das so deuten, als glaube sie, dass man auch durch Schwierigkeiten durch muss, um Erfolg zu haben. Verletzungen gehören da sicherlich auch dazu. Wie viele Tattoos sie genau habe, wisse sie nicht, behauptet Vondrousova. «Für mich ist das auch Kunst.» Und sie hat eine Wette mit ihrem Trainer am Laufen: «Wenn ich ein Grand-Slam-Turnier gewinne, kriegt er auch eins. Ich hoffe also, dass ich es schaffe.»

Katze hat Sitter, Mann kann dabei sein

Geschafft hat es Vondrousova nun auch, dass ihr Ehemann ihr live zusehen kann. Bislang hat dieser den Siegeszug seiner Frau in Wimbledon verpasst. Während die Tschechin bis in den Final stürmte, musste er zu Hause auf die Katze Frankie aufpassen. Doch für das Endspiel haben die Vondrousovas endlich eine Lösung gefunden.

«Wir haben dem Katzensitter geschrieben, dass er zu unserem Haus kommen soll. Und er kommt», sagte Vondrousova. So kann ihr Mann zusammen mit ihrer Schwester nach London reisen, um beim zweiten Grand-Slam-Final seiner Frau dabei zu sein.

Erste afrikanische Grand-Slam-Siegerin?

Bereits in ihrem dritten Grand-Slam-Final steht Gegnerin Jabeur, es ist gar das zweite Wimbledon-Endspiel in Serie für die Tunesierin. Doch die Jabeur von 2022 hat mit der Jabeur von 2023 nichts mehr zu tun. Neben den Erfahrungen aus zwei Grand-Slam-Finals seien es vor allem ihre beiden Verletzungspausen in den vergangenen Monaten (ein Eingriff am Knie und eine Wadenverletzung), die sie mit einem komplett anderen Gefühl in das erneute Duell um den Wimbledon-Titel gehen lassen würden, sagte Jabeur. «Ich glaube, die Verletzungen haben mich etwas runtergebracht und mich gelehrt, geduldig zu sein und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind», sagte die 28-Jährige.

Sie hat nacheinander die Topspielerinnen Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Titelverteidigerin Jelena Rybakina und die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka besiegt. Viel schwerer hätte der Weg ins Endspiel kaum sein können. «Ich denke, das gibt mir Selbstvertrauen, für den Final bereit zu sein», sagte Jabeur, die sich der Unterstützung in der Heimat gewiss sein kann. Als erste Spielerin des afrikanischen Kontinents kann sie am Samstag ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. «Ich hoffe, ich kann Geschichte schreiben. Nicht nur für Tunesien, sondern für Afrika», sagte Jabeur.

Wer gewinnt den Final? Marketa Vondrousova Ons Jabeur

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.