Wimbledon: Marketa Vondrousova steht im Final

Das Tennismärchen von Elina Switolina (WTA 76) geht weiter. Die Ukrainer bezwingt im Viertelfinal von Wimbledon sensationellerweise die Weltnummer 1 Iga Swiatek in drei hart umkämpften Sätzen mit 7:5, 6:7 und 6:2. Die Polin hatte zuvor im Achtelfinal die Schweizerin Belinda Bencic (WTA 14) in drei Sätzen rausgekegelt. Nun scheitert sie an Switolina, die nun in der Runde der letzten vier an der Church Road auf Marketa Vondrousova (WTA 42) trifft. Der Tschechin gelang ebenfalls ein Exploit, indem sie in ihrem Achtelfinal die US-Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 4) in drei Sätzen schlug. (flo)