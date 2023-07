Wimbledon: Novak Djokovic schlägt Jannik Sinner

Titelverteidiger Novak Djokovic schlägt den Italiener Jannik Sinner im Wimbledon-Halbfinal in drei Sätzen und greift nun nach seinem achten Titel an der Church Road.

Die Szenen des Spiels

Es ist nicht die entscheidende Szene des Spiels, aber wohl diejenige, die am meisten zu reden gibt. Anfangs des zweiten Satzes ahndet der Schiedsrichter ein lautes Stöhnen von Djokovic als Störung (engl.: Hindrance) und lässt den Punkt wiederholen. Der Serbe kann es nicht fassen und beschwert sich sofort und nicht ganz zu Unrecht beim Unparteiischen. Das Stöhnen kam effektiv sehr spät nach dem Schlag. Wenig später wird Djokovic zudem wegen einer Zeitüberschreitung direkt verwarnt. Im vierten Satz zofft er sich auch noch mit den Fans. Er nervt sich über Jubelrufe bei seinen Fehlern, schickt dann eine ironische «Weinen-Geste» in Richtung Publikum und hält sich auch noch den Finger provokativ ans Ohr.

Der bessere Spieler

Djokovic muss gleich im allerersten Aufschlagspiel zwei Breakbälle abwehren. Was danach kommt, ist aber eine One-Man-Show des Serben. Sinner ist gegen den 15 Jahre älteren Wimbledon-Titelverteidiger klar unterlegen. Die wenigen Breakchancen kann der Südtiroler nicht nutzen. Auch im Tiebreak im finalen dritten Satz gibt er einen Minibreak-Vorsprung aus der Hand.

Der Ausblick

Einmal mehr steht Djokovic am Sonntag in einem Final eines Grand-Slams, insgesamt schon zum 35. Mal in seiner Karriere. Gewinnt der 36-Jährige das Endspiel, würde er mit Roger Federers Rekord von acht Titeln an der Church Road gleichziehen. Gegen wen Djokovic dabei antreten wird, entscheidet sich am Freitagabend im zweiten Halbfinal zwischen Carlos Alcaraz (ATP 1) und Daniil Medwedew (ATP 3).

Das meint Djokovic im Platzinterview

«Halbfinals sind immer eng und intensiv. Das Ergebnis widerspiegelt wohl nicht ganz, was auf dem Court passiert ist. Der dritte Satz hätte auch in seine Richtung gehen können, wenn er diese paar Schläge nicht verpasst hätte. Ich hatte früh meine Chancen, doch er hat bewiesen, wieso er einer der Leader der nächsten Generation ist und einer der besten Spieler auf der Welt. Es ist grossartig, Teil dieser neuen Generation zu sein.» (den Rest des Interviews findest du unten im Ticker).