300 Gegenstände für guten Zweck - French-Open-Outfit für 89’000 Fr – Roger Federer versteigert seine Ausrüstung

In einer Online-Auktion des Londoner Auktionshauses Christies vom 23. Juni bis zum 14. Juli werden in Anlehnung an die Anzahl Grand-Slam-Trophäen des 39-jährigen Baselbieters 20 Outfits mit total rund 300 Gegenständen versteigert. Darunter befinden sich neben Erinnerungsstücken aus den grössten Major-Finalen von Federer auch sein Tenü, dass er 2014 beim Davis-Cup-Final 2014 in Lille getragen hatte oder das Dress, mit welchem er bei seinem Comeback Anfang März dieses Jahr in Doha auflief. Christies rechnet mit hohen Erlösen. Für die Champion-Kleidung und das Racket vom French Open 2009 rechnet das Auktionshaus gemäss Website etwa mit Einnahmen von bis zu 70'000 Pfund (rund 89’000 Franken). Beim Champion-Shirt und den Tennisschuhen vom Wimbledon-Turnier 2005 rechnet Christies mit 25’000 Pfund (über 31’000 Franken).