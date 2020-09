Foto: sofya_zhuk via Instagram

Sie war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie den Juniorinnen-Titel in Wimbledon gewann: Sofya Zhuk. Die Russin schlug damals ihre Landsfrau Anna Blinkowa mit 7:5 und 6:4. Doch der grosse Durchbruch blieb Zhuk verwehrt. Zwar gewinnt sie sechs Turniere auf der IFT-Stufe und klettert in der WTA-Weltrangliste bis auf Position 116 (Dezember 2018) – für mehr reicht es allerdings nicht. Eine chronische Rückenerkrankung macht ihr bereits in jungen Jahren zu schaffen.