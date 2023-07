Wimbledon: Yibing Wu bricht nach Atemproblemen zusammen

Sorgen um Yibing Wu in Wimbledon: In seinem Erstrundenmatch gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe wird der 23-Jährige ohnmächtig.

Darum gehts Der Chinese Yibing Wu beklagte sich in Wimbledon über Atemprobleme.

In den Katakomben brach der 23-Jährige zusammen.

Er kam jedoch zurück auf den Platz, beendete den Match und verlor.

Eigentlich beträgt ein Medical Timeout im Tennis drei Minuten – am Mittwoch dauerte es in Wimbledon auf Court Nr. 3 geschlagene 15 Minuten. Weder Frances Tiafoe noch das Publikum wussten, was genau geschehen war. Als Yibing Wu wieder auf den Court zurückkam, konnten alle aufatmen. Doch was war genau passiert? Beginnen wir vorne.

Der Chinese lag gegen Favorit Tiafoe 6:7, 0:2 zurück. Da verlangte der 23-Jährige nach einem Arzt, weil er mit Atemproblemen zu kämpfen hatte. Als der Weltnummer 62 der Puls gemessen wurde, zeigte das Messgerät 187 (!) an. Wu schien das Problem des hohen Pulses jedoch bekannt zu sein, berichten diverse Medien. So begab er sich mit der Ärztin nach draussen – in dem erwähnten Medical Timeout.

Sein Herz setzte aus

In diesem brach Wu zusammen, wird unter anderem von ESPN berichtet. Tiafoe und die Zuschauerinnen und Zuschauer verharrten auf dem Court und warteten gespannt. Und siehe da, Wu kam zurück auf den Platz. Ein BBC-Kommentator meinte: «Er macht weiter, das ist grossartig.» Der Chinese konnte den Match beenden, verlor jedoch 6:7, 3:6, 4:6.

Der 25-jährige US-Amerikaner wurde nach seinem Sieg gefragt, ob er von der schwierigen Situation etwas gewusst habe. «Nein, ich hatte keine Ahnung, was da abging. Das ist ja ganz wild», so Tiafoe. Als Wu zurückgekommen sei, habe der Chinese zu ihm gesagt, dass sein Herz einen Schlag ausgesetzt habe, er aber weiterspielen wolle, so die Weltnummer 10.

Nun gegen Stricker

«Ich war glücklich, dass er sich wieder wohlfühlte und dass er den Match beenden konnte. Er spielte auch danach auf einem hohen Level. Es hat Spass gemacht, ich mag Wu. Wir werden noch einige Matches gegeneinander bestreiten», sagte Tiafoe weiter.

Der US-Amerikaner, der vom früheren Ex-Profi Wayne Ferreira trainiert wird, bekommt es in der zweiten Runde mit dem Schweizer Dominic Stricker zu tun. Der Berner (ATP 117) lieferte sich in der Startrunde einen Krimi über fünf Sätze gegen den Australier Alexei Popyrin. Der 20-Jährige zwang das bessere Ende nach Regenunterbrüchen und nach drei Stunden und neun Minuten Spielzeit gegen den besser klassierten Gegner (ATP 93) auf seine Seite.

