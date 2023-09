Wimmis: Polizei nimmt Messerstecher unter Waffenandrohung fest

Beim Bahnhof in Wimmis kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Beim Bahnhof in Wimmis ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort einen schwer verletzten Mann vor, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Er wurde in ein Spital gebracht.