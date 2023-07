Wimmis BE: 600'000 Liter Wasser spurlos verschwunden

600’000 Liter Wasser wurden in der Nacht vom 12. Juli in Wimmis BE abgezapft.

Am 11. Juli wurden in Wimmis BE 600’000 Liter Wasser von einem Hydranten abgezapft. «Es geht um einen Mehrverbrauch von über 1000 Litern pro Minute über rund elf Stunden», schreibt die Gemeinde in einem Zeugenaufruf. «Bärn Today» hatte als Erstes über den Fall berichtet.