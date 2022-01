Beauty-Trend: Weisse Wimpern Extensions trenden bei Pinterest

Man kann von Wimpern-Verlängerungen halten, was man will, doch bereits seit einigen Jahren sind sie aus der Beauty-Industrie nicht mehr wegzudenken. Die Salons gehören längst zum Stadtbild – und auch hier entstehen und verändern sich Trends. Einer davon mit besonders grosser Tragweite: Die Suchanfragen für weisse Wimpern-Extensions stiegen bei Pinterest um ganze 4800 Prozent.

Hingucker statt Halloween

Keine Angst, damit ist nicht der dramatische Halloween-Look gemeint, bei dem die Wimpern wie eingefroren aussehen. Stattdessen werden einzelne Härchen als Akzente zwischen den Wimpernkranz gesetzt – so wie beim sogenannten Salt and Pepper Hair, bei dem graue oder weisse Strähnen mit dunklen Haaren kombiniert werden.

Wie komme ich zum Trend?

Noch gibt es künstliche, weisse Wimpern vor allem in der Kostüm- und Halloween-Abteilung – und dann meist eher in schlechter Qualität. Wer daheim sein Glück versuchen will, kann mit weissem Lash-Primer experimentieren, ohne hinterher eine Schicht Mascara aufzutragen.