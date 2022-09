Ruhe daheim: «Win-win-Situation für uns» – Christa Rigozzis Zwillinge besuchen die Schule

Aufregende Woche für die Rigozzi-Zwillinge

Dass die Kids nun wieder in der Schule sind, habe auch für Christa und Ehemann Gio Vorteile, wie sie mit einem Augenzwinkern verrät: «Das bedeutet für uns Eltern auch ein bisschen Freizeit. Also ist es eine Win-win-Situation für alle.» Doch ganz so ist es in der Realität nicht: «In dieser Zeit widmet sich mein Mann seiner Arbeit als Interieur Designer, kann in Ruhe malen, Grafiken und Videomontagen erstellen. Ich wiederum habe Freiraum, um Meetings per Video zu machen und Moderationen vorzubereiten. Zudem muss auch noch der Haushalt gemacht werden, also putzen, waschen und bügeln wir. Langweilig wird es somit garantiert nie.»