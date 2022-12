Bottmingen BL: «Win-Win-Win-Situation» – wenn dein Hund mehrere Liebhaber datet

«Wenn sich Menschen schockverliebt einen Hund zutun, merken viele gar nicht, dass ein Hund gar nicht zu ihrem Leben passt», weiss Claudia Lang. Die 45-Jährige hat aus der Not ein Start-up gemacht. Fair-Dogs erlaubt es, Hundeliebhabern die Verantwortung für das Tier zu teilen. Die Idee dazu keimte, seit sie vor einigen Jahren in Brasilien dem Elend der Strassenhunde begegnete. Hier landen Hunde zwar nicht auf der Strasse, aber oft im Tierheim .

Optik zählt, nicht Charakter

Ein Punkt, den Lang bedauere. Oftmals werden Hunde nur aufgrund ihrer Rasse , ihres Aussehens oder eines Fotos ausgesucht. In einigen Fällen würde man sich sogar für ein Tier entscheiden, ohne dieses überhaupt einmal gesehen zu haben. Dabei sei es wichtig, dass sich Mensch und Tier «beschnuppern» können, bevor sie zusammen leben. «Dass das trotzdem manchmal gut geht, ist eigentlich ein Wunder», schliesst sie an.

Persönlichkeits-Match

Deshalb hat Fair-Dogs einen Persönlichkeitstest für Hunde entwickelt. In diesem können Halter ein Profil ihres Vierbeiners erstellen, das den Charakter des Tieres beschreibt. So wird beispielsweise verständlich, wie kontaktfreudig, alt, kinderlieb oder verschmust ihr Hund ist. Klickt man nun auf ein Profil, das einem zusagt, so kann man mit den Besitzern anfangen zu chatten.