Kalifornien : Wind treibt Waldbrand rasend schnell voran – drei Tote

Heftige Böen haben einen drei Wochen alten Waldbrand bei Oroville explosionsartig auflodern lassen. Rund 20’000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

In Kalifornien haben heftige Böen einen drei Wochen alten Waldbrand explosionsartig auflodern lassen. Drei Menschen seien getötet worden, teilte der Bezirkssheriff von Butte County am Mittwoch (Ortszeit) mit. Nach Angaben der Verkehrspolizei starb einer von ihnen offenbar bei dem Versuch, mit seinem Auto vor den Flammen zu fliehen.

Auch Paradise bedroht

In Oroville mussten etwa 20 000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Flammen bedrohten auch die Stadt Paradise, die erst vor knapp zwei Jahren von einem der schlimmsten Brände in der Geschichte Kaliforniens verwüstet worden war. Fliehende Einwohner verursachten Verkehrsstaus. In dichtem Qualm zeigte der Himmel unheimliche Farben von orange über kirschrot bis schwarz. Ascheregen ging nieder. «Es war äusserst furchterregend und hässlich», sagte Bürgermeister Steve Culleton. Die Menschen verfielen in Angst und Panik, denn ihnen stecke noch der Schrecken des Feuers vom November 2018 in den Knochen als es in Paradise 85 Tote gab.