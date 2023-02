Aerials: Bei der Freestyle-WM müssen sich Noé Roth und Co. gedulden

In Georgien warten derzeit Aerials-Athletinnen und -Athleten seit Tagen auf ihren Einsatz. Grund dafür ist das Wetter. Das sorgt für rote Köpfe und Langeweile.

1 / 4 Von dieser Schanze aus sollten eigentlich die Aerials-Athletinnen und -Athleten starten. Photo: Miha Matavz Doch das geschah in dieser Woche erst sehr wenig. Grund dafür sind starke Windböen. Photo: Miha Matavz So konnten bisher in Georgien erst der Mixed-Team-Wettbewerb sowie die Quali der Frauen stattfinden. Buchholz / @fisfreestyle

Darum gehts Derzeit findet in Bakuriani (Georgien) die Freestyle-WM statt.

Der starke Wind verunmöglicht derzeit jedoch das normale Programm.

Das sorgt für viel Kritik.

Während die Schweiz an der Snowboard-WM in Bakuriani bereits vier Medaillen holte, läuft es an der Freestyle-WM am gleichen Ort noch überhaupt nicht – besonders bei den Aerials-Athletinnen und -Athleten. Grund dafür ist der starke Wind, der bisher nahezu jedes Training und fast jeden Wettkampf verunmöglichte.

So konnten in Georgien erst der Mixed-Team-Wettbewerb sowie die Quali der Frauen stattfinden. Die Qualifikation der Männer sollte eigentlich am Dienstag durchgeführt werden. Wurde dann jedoch wegen starker Windböen zunächst auf Mittwoch und dann auf Donnerstag verschoben. Sollte das Wetter auch dann einen Wettkampf unmöglich machen, wird es dieses Jahr keinen Aerials-Weltmeister geben und bei den Frauen gewänne Quali-Siegerin Danielle Scott aus Australien.

«Es wurmt mich recht»

Der Schweizer Cheftrainer Michel Roth ist deshalb unzufrieden. «Wir sind jetzt seit sieben Tagen hier und es gab bisher ein vernünftiges Training», so der Coach im Gespräch mit 20 Minuten. Besonders etwas versteht er überhaupt nicht: «Die FIS hätte die WM niemals an einem Ort stattfinden lassen dürfen, wo es noch nie einen Aerials-Wettkampf oder einen -Testevent gegeben hat.» Das sei ein grosses Problem. Hätte man vom starken Wind gewusst, wäre es doch niemals so weit gekommen.

Für das Schweizer Quartett Noé Roth, Pirmin Werner, Nicolas Gygax und Andrin Schädler ist die Situation also nicht einfach. Gesamtweltcupsieger Roth meinte am Mittwoch im SRF etwa: «Es wurmt mich recht. Vor allem musste ich heute früh aufstehen und dann klappte es doch nicht. Ich hatte schon die Skischuhe an.» Das Warten sei ziemlich mühsam. Er erklärt: «Ich will ja auch im Wettkampfmodus bleiben, bisher ist die Zeit aber vor allem langweilig.»

Michel Roth hofft auf faire Bedingungen

Michel Roth, der nicht nur Noés Trainer, sondern auch Vater ist, sagt zu 20 Minuten: «Wir hoffen jetzt einfach, dass am Donnerstag der Wettkampf stattfinden kann.» Was bereits jetzt fix ist: Es wird nur ein Quali-Sprung ausgetragen, im Final werden zwei statt drei Sprünge gezeigt – so soll eine rasche Austragung des Wettkampfs gewährleistet werden.

Zudem ist es möglich, dass zwar die Quali stattfindet, dann das Ganze aber abgebrochen wird. Dann wäre der Quali-Sieger der Weltmeister. Michel Roth: «Man muss von Anfang an volles Risiko nehmen und wenn man eine Böe erwischt, wird es schnell heikel.» Er hoffe einfach auf faire Bedingungen. «Wir haben ein starkes Team mit guten Fahrern, die alle triumphieren wollen.»