Beat Feuz triumphiert auf der Streif Bei der ersten von zwei Abfahrten auf der Streif in Kitzbühel glänzt der Schweizer Kugelblitz Beat Feuz mit einer brillanten Fahrt und holt sich beim 10. Anlauf den ersten Sieg beim Abfahrtsklassiker in Österreich. (Video: SRF)

Dieses Rennen wird Beat Feuz wohl nicht so schnell vergessen und so wird es auch vielen Anderen gehen. Der Emmentaler ging als fünfter an den Start und zeigte in seiner zehnten Abfahrt auf der Streif, wieso er zur Elite in dieser Disziplin gehört. Seine Konkurrenz war praktisch chancenlos. Der 33-Jährige sichert sich dadurch seinen ersten Sieg in Kitzbühel Zweiter wird der Österreicher Matthias Mayer und Dritter der Südtiroler Dominik Paris.

«Ich bin entspannt, ich bin im Ziel. Ich weiss, dass ich viel riskiert habe. Und wenn mich einer noch holt, dann holt mich einer. Mir geht es ja nicht um diesen Kitzbühel-Sieg, mir geht es eigentlich nur darum, geil und gut Ski zu fahren, und das habe ich heute versucht und probiert.», sagte Beat Feuz nach seiner Fahrt auf der Streif beim Interview mit SRF.

Cochran-Siegle stürzt durchs Fangnetz Der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle stürzt bei der Abfahrt von Kitzbühel durchs Fangnetz, scheint sich aber nicht schwer verletzt zu haben. (Video: SRF)

Doch Beat Feuz musste sich lange gedulden. Denn knapp drei Stunden nach seiner Abfahrt kommt es erst zur Entscheidung. Der Grund: Schlimme Stürze und ein verrückter Föhn machen einen normalen Rennverlauf praktisch unmöglich. Der Streif-Albtraum begann mit dem Sturz von Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner flog dabei sogar aus dem Fangnetz heraus. Doch das war noch lange nicht alles.

Hohes Tempo und ein gefährlicher Zielsprung

Das Rennen wurde wie immer geprägt von hohem Tempo und einem gefährlichen Zielsprung. Beides wurde Urs Kryenbühl heute zum Verhängnis. Mit einem Tempo von über 140 km/h flog raste der Schweizer über den Sprung und stürzte. Bilder die haften bleiben. Nach diesem Schock wurde das Rennen lange unterbrochen. Doch der Zirkus ging weiter, bis der Wind dann allen einen Strich durch die Rechnung machte. Zu gefährlich die Umstände.

Brutaler Sturz von Urs Kryenbühl Beim Schlussprung auf der Streif stürzt der Schweizer Urs Kryenbühl schwer und muss mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. (Video: SRF)

Über 40 Minuten lang wurde diskutiert. Doch eine Entscheidung fiel nicht. Von Fahrer zu Fahrer wurde die Situation dann neu überprüft. Gegen 14.30 Uhr dann das endgültige Urteil. Das Rennen wird abgebrochen. Da aber 30 Fahrer im Ziel angekommen waren, wurde das Rennen gewertet. Der Sieger: Beat Feuz.

Am Samstag steht dann die nächste Abfahrt an. Ob sich etwas am Zielsprung ändern wird, bleibt ungewiss. (dho)