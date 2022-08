Herblingen SH: Windhose beschädigte Solarpanels auf Coop-Einkaufszentrum

Am 30. Juli wurden Solarpanels auf dem Dach des Coop-Einkaufszentrums in Herblingen SH durch eine Explosion aus der Verankerung geschleudert.

Am letzten Samstag ereignete sich auf dem Dach des Coop-Einkaufszentrums in Herblingen SH eine Explosion. Wie Augenzeugen berichten, habe es kurz nach 16 Uhr einen Knall auf dem Dach des Gebäudes gegeben, in einigen Geschäften im Markt habe die Decke gebebt. Einzelne Solarpanels flogen über hundert Meter weit. Ein Panel flog vom Dach herunter und landete vor dem Herblinger Markt.

Wie die Schaffhauser Polizei am Sonntag mitteilte, ergab eine Kontrolle des Dachbereichs durch Angehörige der Polizei und Feuerwehr, dass ein Teil der Solarpanels explodierte und aus seiner Verankerung herausgeschleudert wurde. Am Donnerstag folgt nun die Berichtigung der Polizei: Ermittlungen hätten ergeben, dass eine Windhose die Solaranlage beschädigt hatte.

Explosion kann ausgeschlossen werden

Gemäss Ermittlungen und technischen Überprüfungen des Forensischen Instituts Zürich und der Schaffhauser Polizei hatte um 16 Uhr am Samstagnachmittag eine Windhose die Solaranlage auf dem Dach eines Einkaufszentrums an der Stüdliackerstrasse in der Stadt Schaffhausen massiv beschädigt. Diese Erkenntnis decke sich mit mehreren Augenzeugenberichten. Eine Explosion an den betroffenen Solarpanels könne somit definitiv ausgeschlossen werden.