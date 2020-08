Collombey VS

Windschutzscheibe zersplittert wegen Wasserbombe

Im Wallis haben Unbekannte Wasserbomben auf Autos geworfen. Es entstand Sachschaden – die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in Collombey VS ein Auto mit Wasserbomben beworfen.

Sie war am Samstagabend gegen 23 Uhr in Collombey im Unterwallis unterwegs und fuhr in den Tunnel Val d’Illiez ein, als ein herunterfallender Gegenstand ihre Windschutzscheibe zerschlug. «Es war unheimlich laut. Ich wusste nicht, was vor sich ging, und hatte Panik», so die Lenkerin.