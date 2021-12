Windsor-Eindringling kündigte Ermordung von Queen Elizabeth an

Am Samstagmorgen hat ein Mann versucht, in die privaten Gemächer von Queen Elizabeth auf Schloss Windsor einzudringen.

Grosser Schreck für die britischen Royals an Weihnachten: Am Samstag hat die Polizei auf dem Gelände von Schloss Windsor einen bewaffneten Eindringling festgenommen . Der 19-Jährige habe sich Zugang zur Residenz von Queen Elizabeth verschafft; Ihm sei es nicht gelungen, irgendein Gebäude auf dem Schlossgelände zu betreten. Das teilten die Beamten der Zeitung « The Sun » mit.

Die Monarchin, die normalerweise die Feiertage auf ihrem Landsitz Sandringham im Osten Englands verbringt, war in diesem Jahr coronabedingt auf Schloss Windsor geblieben. In Gefahr sei die 95-Jährige aber nie gewesen, doch der Vorfall hätte dramatische Folgen nehmen können.

Massaker von Amritsar als Motiv

Gemäss der britischen Zeitung hatte der Einbrecher nämlich nicht nur eine Waffe dabei, er hatte vorab in einem Video auch angekündigt, was er hinter den Palastmauern eigentlich vorhatte – nämlich die Ermordung von Queen Elizabeth. In der Aufnahme, die er einem Freund zuschickte, verkündete er mit einer Armbrust in der Hand: «Es tut mir leid, was ich getan habe und was ich tun werde. Ich werde versuchen, Elizabeth, die Königin zu ermorden.»