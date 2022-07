Gondershausen D : Windstoss reisst Hüpfburg in die Luft – Kinder fallen bis 5 Meter in die Tiefe

In Deutschland hat sich ein schrecklicher Hüpfburg-Unfall ereignet. Nachdem das Spielgerät vom Wind in die Höhe gerissen wurde, fielen die Kinder vier bis fünf Meter in die Tiefe.