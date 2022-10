Zürich: «Windturbinen sind ein Grossangriff auf die Bevölkerung, Natur und Landschaft»

Bis 2050 sollen Windkraftanlagen im Kanton Zürich sieben Prozent des Zürcher Strombedarfs decken. Auf 46 möglichen Standorten sollen 120 bis zu 235 Meter hohe Anlagen entstehen. Bei einem Baustart ab 2030 müsste demnach alle zwei Monate eine neue Windturbine in Betrieb genommen werden. Baudirektor und Regierungsrat Martin Neukom, der die Pläne am vergangenen Freitag vorstellte , sprach von einem Potenzial von 800 Gigawattstunden Strom pro Jahr aus der Windkraft. Dies entspricht dem Verbrauch von etwa 170’000 Haushalten.

«Unwiderrufbare Zerstörung der Landschaft»

An den Plänen übt die Vereinigung Freie Landschaft Zürich am Mittwoch heftige Kritik. Präsident Martin Maletinsky spricht von einem «Grossangriff auf die Bevölkerung, Natur und Landschaft des Kantons Zürich»: «Obwohl selbst aus Windkarten des Bundes und aus früheren Potenzialschätzungen der Baudirektion hervorgeht, dass der Kanton Zürich sehr windschwach ist, will der Baudirektor den Kanton – koste es, was es wolle – mit industriellen Grosswindkraftanlagen zupflastern.» Nicht nur die Windturbinen sind ihm ein Dorn im Auge. Er kritisiert, dass für den Bau der Anlagen auch befestigte Zufahrtsstrassen für schwere Spezialtransporter nötig seien, die den Boden versiegelten und Naturräume entwerteten.