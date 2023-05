Make-up mit Abziehtattoos: Eyeliner mit Schmetterlingsflügeln

Kurze Begriffserklärung: Der beliebte winged Eyeliner bezeichnet einen Lidstrich, der über die äusseren Augenwinkel hinaus geschwungen ist und so die Augen besonders betonen soll. Wörtlich übersetzt ist der Wing aber ein Flügel. Und genau der hängt gerade bei diversen Make-up-Artists und Tiktok-Creators am Auge. Der Look sieht künstlerisch aus, ist aber so einfach, dass selbst Anfänger ihn problemlos hinbekommen.

Flügel dank Fake-Tattoo

Alles, was du brauchst? Ein Bogen Schmetterlingstattoos für Kinder (nur eines eigentlich, aber du wirst diesen Look sicher häufiger als einmal schminken wollen). Die gibt es schon für wenige Franken. Den Schmetterling deiner Wahl schneidest du in der Mitte durch, sodass du zwei Flügel erhältst – einen für das linke, einen für das rechte Auge.

Dann gehts ans Make-up: Je nach Schmetterlingsfarbe kannst du dein Augen-Make-up anpassen oder es schlicht in Schwarz halten. Ziehe einen dünnen Lidstrich ohne Wing am Ende. Stattdessen kommt jetzt der Flügel zum Einsatz: Mit einem feuchten Wattepad oder einem nassen Pinsel drückst du es einige Sekunden an deinen äusseren Augenwinkel. Abziehen … das wars schon! Perfekt für ein schnelles Festival-Make-up.

Für mehr Abwechslung

Nach dem gleichen Prinzip funktionieren natürlich auch Blumen, Herzen oder andere Abzieh-Tattoos, um dein Make-up aufs nächste Level zu heben. Oder wie wäre es, statt mit normalen Sommersprossen, mit welchen aus kleinen Sternen im Gesicht? Für mehr Effekte gibt es die Tattoos für Kids auch mit Glitter oder in Metallic-Tönen.

Weg mit dem Schmetterling

Bleibt noch eine Frage: Wie kommt das Abzieh-Tattoo am Auge am Schluss wieder weg? Hier eignen sich Klebstreifen: Auflegen und den Grossteil des Tattoos abziehen, natürlich schön vorsichtig. Bist du empfindlich? Auch Kokosöl eignet sich gut, um die Bildchen zu entfernen. Reste bekommst du mit ölhaltigem Make-up-Entferner schonend wieder runter. Jeden Tag solltest du die Tattoos aber nicht tragen, um die zarte Haut um den Augenbereich nicht zu sehr zu reizen.