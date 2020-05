Tödlicher Unfall im Wallis

Wingsuit-Flieger (38) schlägt kurz nach Start am Boden auf

Im Unterwallis hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 38-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen.

Kapo VS

Beim Pierre Avoi kam es am Samstag zu einem tödlichen Unglück.

Im Wallis ist am Samstag ein Wingsuit-Flieger abgestürzt. Bei dem Unfall in der Region Pierre Avoi kam der 38-jährige Mann ums Leben.

Der Wingsuit-Flieger war am Samstagvormittag vom Aussichtsgipfel des Pierre Avoi im Unterwallis auf einer Höhe von 2473 Metern über Meer oberhalb von Saxon gestartet, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte. Bereits kurz nach dem Start, nach rund 150 Metern, schlug er aus derzeit nicht geklärten Gründen am Boden auf. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.