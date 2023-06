Rorschach: Kulturelle Aneignung – «Winnetou»-Glace ändert die Verpackung 

Das ist passiert

Trotz der Winnetou-Debatte um kulturelle Aneignung will der Winnetou-Glace-Hersteller Froneri den Namen des Glaces nicht ändern. Das Glace gebe es seit über 40 Jahren und sei eine Kultmarke geworden, heisst es in einer Mitteilung von August. Man sei sich aber der sozialen Bewegungen bewusst und wolle entsprechend handeln. Deshalb passte Froneri das Logo an. Das Gesicht eines amerikanischen Ureinwohners mit Federschmuck ersetzt der Hersteller mit einer Abbildung von zwei Federn.

Das sagt Froneri

Das sagt die Kundschaft

In den Coop-Regalen in St. Gallen trifft man das Kult-Glace nur noch in der neuen Verpackung an. Aber was hält die Kundschaft davon? 20 Minuten hat nachgefragt. «Oh mein Gott! Der Typ ist ja weg», sagt Sara (21) aus St. Gallen. Der gehöre für sie aber klar auf die Packung. Kaufen würde sie das «Winnetou»-Glace aber trotzdem. «Wenn das jemanden stören sollte, finde ich es in Ordnung, wenn man es weglässt», sagt die 21-Jährige.