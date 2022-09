Kritik an Winnetou: «Winnetou ist in dem Film ein weisser Junge im Fasnachtskostüm» 

Was halten Sie davon, dass 2022 dieser Film veröffentlicht wird?

Anatol Stefanowitsch*: Der Film setzt eine Tradition fort, die in dieser primitiven Form in den Winnetou-Büchern und den alten Filmen gar nicht vorhanden ist. Der neue Film ist noch viel platter und stereotyper. Dass im Jahr 2022 ein weisser Regisseur mit einem weissen Drehbuchautor und weissen Schauspielern einen Film über die «Indianer» dreht, bei dem kein einziger Native American seine Sichtweise einbringen konnte, das stört mich.

Weshalb?

Weil wir heute viel mehr über die Verfolgung und Ausrottung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas wissen als in den 60er-Jahren. Native Americans mussten lange hart kämpfen, damit sie auch nur einen Teil ihres Landes zurückbekommen. Was im Film als junger Winnetou gezeigt wird, zeigt keinen Apachenjungen, sondern ein weisses Kind im Faschingskostüm. Die Filmcrew verweigert sich der Tatsache, dass sie die Welt nicht nur aus ihrem eigenen Blickwinkel darstellen können – insbesondere nicht die Welt einer Bevölkerungsgruppe, die durch ihre europäischen Vorfahren fast ausgerottet worden wäre.

Und in den alten Winnetou-Filmen war das nicht der Fall?

Vieles war ähnlich. Auch in den alten Filmen musste etwa erst der weisse Mann kommen, um dem «Indianerhäuptling» zu zeigen, wie das Leben läuft. May war vom Rassismus seiner Zeit geprägt, er wurde in den jüngsten Diskussionen aber zurecht auch in Schutz genommen. Er hat punktuell durchaus auch progressivere Ideen und emanzipatorische Ansätze gezeigt, was für seine Zeit nicht üblich war. Bei May war Winnetou immerhin eine differenzierte Figur, davon ist im neuen Film nichts übrig geblieben.