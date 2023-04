Kinostarts April 2023: Winnie Puuh hasst Menschen und wird zum Killer

Der Trailer zu «Winnie-The-Pooh: Blood and Honey». Praesens

Darum gehts Wir stellen dir die spannendsten Kinostarts der Woche vor.

Winnie Puuh wechselt auf die böse Seite.

Joaquin Phoenix spielt einen Mann, der Angst vor dem Leben hat.

Ein Dokfilm widmet sich der Fotografin und Aktivistin Nan Goldin.

In einem Thriller in den Schweizer Alpen wird eine Ex-Geheimagentin überrascht.

«Winnie-The-Pooh: Blood and Honey»

Winnie Puuh ist jetzt böse: Im Slasher von Rhys Frake-Waterfield entwickelt der Bär einen Hass auf Menschen. Wir schauen zurück: Christopher (Nikolai Leon) freundet sich im Wald mit den zutraulichen Tieren Puuh und seinem besten Freund Ferkel an.

Doch als Christopher fürs College wegzieht, bleiben die beiden alleine und enttäuscht zurück. Sie beschliessen: Schluss mit dem menschenfreundlichen Verhalten, ab jetzt wirds animalisch.

Es wird blutrünstig

Als Christopher mit seiner Partnerin Mary (Paula Coiz) in den Wald zurückkehrt, muss er feststellen, dass die herzigen Tierfiguren aus seiner Jugend nun blutrünstig sind und sich rächen wollen. So muss er um sein Überleben kämpfen.

Auch wenn der Film mit einer Low-Budget-Finanzierung auskommen musste und erste Kritiken und Reaktionen im Netz eher negativ ausfallen, lässt sich Frake-Waterfield nicht entmutigen: Er plant die nächste Horror-Adaption einer Kindheitsgeschichte, wie er bei «EW» erzählt – dieses Mal ist Bambi dran.

«Beau Is Afraid»

«Beau Is Afraid» dreht sich um genau das: Wir sehen die Welt durch die Augen von Beau (Joaquin Phoenix), dessen Alltag von Angst geprägt ist. Schon der Schritt vor die Haustür und sich in den Lärm der Stadt zu wagen, fällt Beau extrem schwer.

Was hinter seiner Panik steckt, wird im knapp dreistündigen Film nach und nach aufgeblättert – es ist ein intensiver Ritt, geprägt von Beaus Traumata und der Frage, was real ist und was erträumt.

Probleme mit der Mutter

Da sind schräge Elemente wie ein Nachbar, der sich über laute Musik beklagt – obwohl Beau gar nie Musik hört. Oder die Theatergruppe, die im Wald ein Stück über ihn aufführt.

Wir halten uns mit Spoilern zurück, nur so viel: In Beaus Psychotherapiesitzungen spricht er oft über seine Mutter und denkt über die Frage nach, ob er sich wünscht, dass sie lieber tot sei. Umso kniffliger, dass bald ein Besuch bei ihr ansteht.

Spiegel der realen Welt

Das Drama von Regisseur Ari Aster («Hereditary», «Midsommar») sprengt das Genre und flicht Horror-Element ein. Wie die Erzählung die Grenzen zwischen Realität und Panik-Vorstellungen auslotet, das macht «Beau Is Afraid» aus.

«Es ist ein Film, der von einem ungelebten Leben handelt», sagt Aster zu «Vox». Die Filmwelt soll die reale Welt intensivieren: «Sie ist auf alle Arten schrecklich, wie die Welt schrecklich ist, aber mit dem Drehknopf ein kleines bisschen höher gedreht.»



Der Trailer zu «Beau Is Afraid». Ascot Elite

«All the Beauty and the Bloodshed»

Laura Poitras beleuchtet in ihrem Dokfilm die Karriere und das aktivistische Engagement der Fotografin Nan Goldin: Was bewegt die Künstlerin, was treibt sie an?

Ihre Fotografien kreisen um Themen wie Gender, Sexualität, Tod und Sucht. Goldin war selbst abhängig von Schmerzmitteln, konnte diese jedoch hinter sich lassen. Seither engagiert sie sich als Aktivistin gegen die Pharma-Familie Sackler.

Der Trailer zu «All the Beauty and the Bloodshed». Filmcoopi

«Let Her Kill You»

Im Thriller von Jérôme Dassier lebt Anne (Asia Argento) in einem Chalet in den Schweizer Alpen. Weit und breit ist niemand, sie geniesst die Ruhe der Berge – bis sie herausfindet: Die Hütte wird abgehört.

Auf einen Schlag kippt die friedliche Stille in eine bedrohliche Stimmung und Anne wird klar: Ihr früheres Leben als Geheimagentin holt sie ein und sie wird in einen Spionage-Thriller gezogen.

Der Trailer zu «Let Her Kill You». Vega