«Kanye-West-Vibes»: Winona Oak geht die Dinge etwas anders an

Winona Oak irritiert – und begeistert

In «Radio» singt sie übrigens: «Put me on the cover / play me on the radio». Der Wunsch, im Radio gespielt zu werden, hat sich erfüllt. Ob es mit einem Cover klappen wird? Die Musikstreaming-Plattform Tidal widmete Winona Oak zumindest schon mal ein «Artist of The Week»-Feature in der Newcomer-Sparte «Tidal Rising».