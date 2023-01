Wetter in der Schweiz: Hier gibt es jetzt Neuschnee

In der Nacht auf Dienstag sind die Temperaturen in der Schweiz verbreitet unter den Gefrierpunkt gefallen. Bereits am Morgen gibt es die ersten Flocken.

1 / 9 Die Neuschneeprognose für die nächsten 24 Stunden. MeteoSchweiz Die Neuschneeprognose für die nächsten 72 Stunden. MeteoSchweiz So viel Schnee liegt bereits jetzt in der Schweiz. MeteoSchweiz

Darum gehts Nach einem viel zu warmen Januar gibt der Winter in dieser Woche ein grosses Comeback.

Am Dienstag fallen verbreitet Flocken.

Wegen der warmen Böden bleibt der Schnee aber nicht überall liegen.

Am Dienstagmorgen fallen von der Romandie her nach einem viel zu warmen Januarbeginn wieder verbreitet Schneeflocken. Die Schneefallgrenze ist in den letzten Tagen deutlich gesunken und liegt noch bei 500 bis 700 Metern. Unterhalb von 500 gibt es zum Teil Schneeregen. Trotzdem bleibt der Schnee nicht überall liegen. Grund dafür sind die noch immer warmen Böden, die den Schnee schmelzen lassen.

Am Vormittag erreichen die Flocken auch das Berner Oberland und das Wallis. Am Nachmittag ist dann Schneefall im Flachland möglich. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen einem und drei Grad auf der Alpennordseite. Der Schneefall setzt sich am Abend und in der Nacht auf Mittwoch fort.

Schwierige Verhältnisse auf den Strassen

Auf den Strassen kann es zu schwierigen Situationen kommen. Bereits am Dienstagmorgen warnte der Bund vor Eisglätte – es kam zu mehreren Unfällen. Auch am Mittwochmorgen dürfte es erneut zu prekären Situationen kommen.

Ausserdem sollte man am Morgen mehr Zeit einberechnen, da die Autoscheiben wohl vereist sind. Die Polizei warnt regelmässig davor, mit vereisten Scheiben zu fahren. Gucklochfahrer müssen mit einer saftigen Busse rechnen.



Ende Woche gibts Eistage

Am Dienstag sind in den Walliser Alpen lokal bis zu 60 Zentimeter Neuschnee möglich. An anderen Orten bewegen sich die Neuschneemengen zwischen zehn und 20 Zentimetern. Am Mittwoch gibt es dann noch mal eine Portion Neuschnee.

Die Temperaturen sinken während der Woche immer weiter. Am Freitag, Samstag und Sonntag ist im Norden verbreitet mit Eistagen zu rechnen – die Temperatur bleibt also den ganzen Tag unter null Grad. Deutlich freundlicher wird es im Tessin. Dort gibt es viel Sonnenschein und Temperaturen um die acht Grad.