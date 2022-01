Schweizer Armee – Winter-RS startet für 3700 Personen von zuhause aus

Die Armee hat am Freitag bekannt gegeben, wie der Start in die Winter-RS am 17. Januar von statten gehen wird. Wie bereits Ende Dezember angekündigt, werden sämtliche Rekrutinnen und Rekruten ein negatives Testresultat vorweisen müssen, um physisch einrücken zu können. Um zu grossen Personenansammlungen vorzubeugen, hat die Armee nun zudem angekündigt, dass ein Drittel der 11’200 Dienstpflichtigen von zu Hause aus in die RS starten wird. Einrücken werden sie erst am 31. Januar. Das Vorgehen ist dasselbe wie letztes Jahr.