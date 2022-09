Wetterumschwung : Wintereinbruch in den Bergen – das sind die ersten Schnee-Bilder

Am Samstag ist in den Bergen der erste Schnee gefallen. Hier findest du die ersten Schnee-Bilder.

Die Schneefallgrenze bleibt den ganzen Samstag über tief und steigt erst am Sonntag wieder leicht an. Am meisten Schnee fällt am Alpennordhang. Wie lange der Schnee liegen bleibt, ist unklar. Die noch warmen Böden könnten den frischen Schnee wohl schnell wieder schmelzen.