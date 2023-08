Wetter Schweiz: Schweizer Pässe eingeschneit

In den nächsten Tagen meldet sich der Sommer zurück.

Die Schneefallgrenze ist in der Nacht nochmals abgesunken.

Am Montagmorgen liegt auf einigen Passstrassen Schnee.

In der Nacht auf Montag ist die Schneefallgrenze auf 2000 Meter gesunken, lokal sogar noch tiefer. Und weil es in der Nacht einiges an Niederschlag gab, sind heute Morgen einige Schweizer Pässe angezuckert. Bilder von Webcams zeigen den August-Schnee. Betroffen vom Wintereinbruch ist der Oberalppass, Grimselpass, Gotthardpass und Flüelapass. Es ist mit rutschigen Strassenverhältnissen zu rechnen.