Winterpneu-Pflicht in Europa: Wo gelten strenge Regeln

In der Schweiz gibt es keine generelle Pflicht zu Winterpneus . Der Gesetzgeber schreibt aber vor, dass ein Autofahrer sein Fahrzeug jederzeit beherrschen und er seinen «Vorsichtspflichten» nachkommen muss. Autofahrern drohen daher Bussgelder von 100 Franken, wenn sie auf verschneiten Strassen mit ungeeigneter Bereifung den Verkehr behindern oder in einen Unfall verwickelt werden.

Auch die Profiltiefe ist unterschiedlich geregelt: In Österreich müssen Winterpneu mindestens vier Millimeter Profil aufweisen, in Deutschland reichen 1,6 Millimeter.

Anders in anderen europäischen Ländern: In Bosnien, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien gilt seit 2016 eine Winterreifenpflicht, die je nach Land zwischen dem 1. November und dem 1. Dezember beginnt und meist im März oder April aufgehoben wird. Als Winterpneus gelten Reifen mit M+S-Kennzeichnung, also auch viele Ganzjahresreifen.