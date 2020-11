Den aktuellen Wetterbericht sehen Sie hier. Meteonews

«Wer am Dienstagmorgen nördlich der Alpen auf das Auto angewiesen ist und keine Winterreifen montiert hat, sollte dies nachholen», dies twittert MeteoNews am Montagmorgen. Denn am Dienstagmorgen dürfte es verbreitet Schnee oder Schneeregen bis in tiefe Lagen geben. Flocken dürfte es demnach bereits ab 300 bis 600 Metern geben bei durchschnittlich 2 bis 4 Grad.

Von einer «maskierten Kaltfront» ist die Rede bei MeteoNews, im Flachland liege nämlich aktuell schon kalte Luft, die Kaltfront bringe hier keinen Wechsel der Temperaturen. Im Gegenteil, sie könnten morgen sogar um eine Nuance höher liegen als heute. In den Bergen kühle es dagegen markant ab.

Bei vorübergehend höheren Intensitäten könne sich auf den Strassen zum Teil eine dünne, schmierige Schicht mit Schneematsch bilden. Probleme im Frühverkehr seien daher möglich, wer mit dem Auto unterwegs ist, solle mehr Zeit einplanen oder das Auto sogar stehen lassen, wenn noch Sommerpneus montiert sind, so die Meteorologen.

Grosse Schneemengen, die liegen bleiben, sind jedoch nicht zu erwarten, wie SRF Meteo gestern festhielt. Am Alpennordhang seien 10 bis maximal 30 Zentimeter möglich. Allein in den Bergen sind bis zum Wochenende hin Schneemengen von mehr als einem Meter möglich, da Hochdruckwetter bis auf Weiteres nicht in Sicht ist.