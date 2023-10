Wintersport-Saison: Grosser Preischeck – hier wird dein Skiticket diesen Winter teurer   

1 / 5 Bald ist es Zeit, die Ski oder das Snowboard aus dem Keller zu holen. Zeit, einen Blick auf die Ticketpreise dieser Saison zu werfen. Bergbahnen Flumserberg 20 Minuten hat bei über 40 Skigebieten nach Preisveränderungen und Saisonstart gefragt – in diesem Artikel findest du eine Übersicht über die erhaltenen Rückmeldungen. 20min/Matthias Spicher Sieben der 24 Skigebiete, die auf die Anfrage reagierten, haben für die kommende Saison ihre Preise für Tagestickets erhöht. Bergbahnen Flumserberg

Darum gehts Bald wechseln die Bergdestinationen von ihrem Sommer- auf ihr Winterprogramm.

Für die kommende Saison wurden vielerorts auch die Ticketpreise angehoben.

Zudem führen einige Skigebiete neu dynamische Preismodelle ein.

20 Minuten hat bei rund 40 Skigebieten nach den Preisveränderungen und Saisonstartdaten nachgefragt. Aus den erhaltenen Rückmeldungen ergibt sich folgendes Bild:

Skigebiete in Graubünden

Auf diese Saison habe eine Anpassung von sechs Prozent auf den Basispreis vorgenommen werden müssen. Bei den dynamischen Preisen geht das Skigebiet laut Medienstelle von einer etwas geringeren Auswirkung von rund fünf Prozent aus. Das sei die erste Preisanpassung seit der Saison 2019/2020. Hintergrund für die Preiserhöhung seien Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, Investitionen und Ersatzteile.

Das Skigebiet sieht kein fixes Startdatum für die Saison vor – sobald es genügend Schnee habe, werde mit einem Teilbetrieb gestartet und dieser kontinuierlich ausgebaut. Erfahrungsgemäss sei dies Ende November oder Anfang Dezember, so der Geschäftsleiter der Bergbahnen Flumserberg, Mario Bislin. Die Preise werden erhöht: Während der Woche steigen die Preise von 65 auf 68, am Wochenende von 69 auf 72 Franken an. «Bisher versuchten wir immer, die Mehrkosten für die Energie, die Materialkosten oder die Treibstoffkosten mehrheitlich durch unsere Unternehmung zu tragen», sagt Bislin.

Aufgrund der «überproportionalen Preissteigerung» könne man dies nicht mehr. Auf ein dynamisches Preismodell verzichte man jedoch: «So können unsere Gäste ihre Kalkulation frühzeitig machen und müssen nicht auf ein Angebot spekulieren», so Bislin.

Laax sieht für die dynamischen Preise keine Obergrenze vor. Im vergangenen Jahr gab es Tagestickets ab 55 Franken – dieses Jahr habe der Preis aufgrund der allgemeinen Teuerung leicht angepasst werden müssen, lässt die Medienstelle ausrichten. Die günstigste Tageskarte wird sieben Prozent teurer.

Auf diese Saison wird neu ein dynamisches Preismodell eingeführt, sagt ein Mediensprecher. Je früher der Gast buche, desto günstiger sei der Preis. Der Kauf gleichentags an der Kasse sei am teuersten.

Skigebiete im Oberengadin

Die Preise der Jahreskarten werden nicht erhöht. Bei einzelnen Oberengadiner Bergbahnen gebe es eine leichte Erhöhung der Preise bei den Einzelfahr- und Retourpreisen im Bereich von drei Prozent, wie die Medienstelle mitteilt. Grund dafür seien die «deutlich gestiegenen» Energiekosten.

In Diavolezza startet die Saison bereits ab dem 28. Oktober – jedoch nur am Mittwoch, Samstag und Sonntag. Das Datum musste bereits um eine Woche nach hinten verschoben werden aufgrund der warmen Temperaturen im Oktober, teilt die zuständige Medienstelle mit.

Die Preiserhöhung wird aufgrund der Teuerung und der Erhöhung der Strom- und Dieselpreise vorgenommen, so die Medienstelle.

Die hohe Inflation und die höheren Energiepreise in Österreich haben zur Anpassung der Preise geführt, sagt ein Mediensprecher. Die Skipasspreise würden mit der Silvretta Seilbahnen AG in Ischgl absgetimmt – deshalb würden sie in Euro angegeben.

Skigebiete in Bern

Lassen die Bedingungen es zu, starte das Skigebiet frühestens am 18. November in den Winter-Wochenendbetrieb – offizieller Start ist der 2. Dezember. Adelboden-Lenk führt für diese Wintersaison neu ein dynamisches Preismodell für ihre Halbtages- bis 14-Tagestickets sowie für 20-Tagestickets ein. Die Tarife setzten sich aus verschiedenen Faktoren wie Saisonphase, Wochentag, Buchungszeitpunkt, und ab einem gewissen Zeitpunkt der Wetterprognose, zusammen. Es werde bewusst kein vordefinierter Maximalpreis kommuniziert, da das Skigebiet nicht wisse, wo sich der tatsächliche Preis einpendeln werde und ob ein vordefinierter Maximalpreis überhaupt erreicht werde, so die Medienstelle.

Skigebiete in der Jungfrauregion

Bisher setzen die Jungfraubahnen nicht auf ein dynamisches Preismodell, sondern «bewusst auf eine klare, einfache und transparente Preispolitik», so Direktor Urs Kessler. Die Marktsituation werde laufend geprüft.

Bei guten Schneeverhältnissen ist ein Wochenendbetrieb vor dem offiziellen Saisonstart möglich. Die Preise von Tages- und Mehrfahrtenkarten blieben im Vergleich zum letzten Winter gleich.

Skigebiete in der Zentralschweiz

Tagesgäste könnten vom Halbpreis-Abo profitieren, welches für 69 Franken gekauft werden könne, so die Medienstelle. Damit erhielten Gäste die Tageskarte zum halben Preis, also für 45 Franken.

Der Start in die Wintersaison erfolge bei entsprechender Schneelage – dies könne Mitte November, Ende November oder Anfang Dezember sein.

Treiber für die Preiserhöhung seien die «massiv gestiegenen» Energiekosten bis hin zu Ersatzteilen, Anlagenkomponenten oder Neuanschaffungen. Auch auf Seiten der Lohnkosten käme es zu Preissteigerungen, die vergangenes Jahr noch intern kompensiert werden konnten. Auch Melchsee-Frutt verzichte derzeit auf ein dynamisches Preismodell. «Wir arbeiten im Sinne unserer Gäste mit transparenten, fixen Preisen», so Geschäftsführer Daniel Dommann.

Bei guten Schneeverhältnissen werde laut Medienstelle der Wochenendbetrieb bereits ab dem 2. Dezember gestartet. Das Skigebiet reduziert als einziges der Angefragten seine Preise von 42 auf 35 Franken – dies aufgrund der Schliessung der Skilifte Bärenfang und Hochstuckli.

Kaufe man sein Ticket im Onlineshop, koste dieses gleich viel wie vergangene Saison, nämlich 54 Franken. An der Tageskasse betrage der Preis 56 Franken.

Skigebiete im Wallis

Die Gondelbahn von Crans und der Sessellift von La Nationale werden bereits am 11. Dezember eröffnet, je nach Schneeverhältnissen auch die Gondelbahn von Les Violettes und die Funitel zur Plaine Morte, so eine Sprecherin. An der Tageskasse kostet ein Tagesticket 89 Franken – ein Blick auf die Onlinepreise dürfte sich lohnen.

Die Preise für die Tageskarte wurden nicht angepasst, meldet die Medienstelle. Die Mehrtageskarten seien hingegen zwischen 1,5 und 2,9 Prozent erhöht worden.